南非最知名饒舌歌手之一基爾南福布斯（Kiernan Forbes，又名AKA）的家人今天表示，他在東南部城市德班（Durban）的一間餐廳外遭到槍殺。
法新社報導，這名享年35歲的歌手曾獲頒多個國內獎項，並多次獲得美國黑人娛樂電視（BET）大獎以及MTV歐洲音樂獎（MTV Europe Music Awards）提名。
AKA的父母用他的推特帳號發布聲明稱，「我們摯愛的兒子逝世了，這讓我們極度傷痛。」
10日晚間，AKA與數名友人沿著德班的一條主要道路從餐廳走向他們的車子時，他和另名男子遭到槍殺。
警方透過聲明表示：「據稱2名攜帶武器的凶嫌從馬路對面走到他們身邊，接著近距離射殺受害者。」
德班市市長考恩達（Mxolisi Kaunda）指出，AKA當晚獲邀在一間俱樂部演出。
在他遇害前約6個小時，AKA還在推特上宣布，他即將於本月稍晚發行新專輯Mass Country。
目前槍擊動機不明，警方正進行調查。（譯者：施施）1120212
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。