南非最知名饒舌歌手之一基爾南福布斯（Kiernan Forbes，又名AKA）的家人今天表示，他在東南部城市德班（Durban）的一間餐廳外遭到槍殺。

No artist loved his country like Kiernan Forbes.. absolutely no one! AKA loved South Africa unashamedly and flew the flag high wherever he goes around the Globe. A true compatriot who deserve a state funeral. A 7 days week of mourning must be declared, flags down! 🇿🇦 #RIPAKA pic.twitter.com/tPaRHZ7mlm — Nathi 🇿🇦🇿🇦🇷🇺🇵🇸 (@Nkosinathi_99) February 11, 2023

ITS REALLY A COLD WORLD 😭😭😭

RIP 🪦… Kiernan Jarryd Forbes 😭😭😭 pic.twitter.com/g3BPK8S8hl — 🤓TRILLIONS🦅$£ (@ovatrillions_) February 11, 2023

法新社報導，這名享年35歲的歌手曾獲頒多個國內獎項，並多次獲得美國黑人娛樂電視（BET）大獎以及MTV歐洲音樂獎（MTV Europe Music Awards）提名。

AKA的父母用他的推特帳號發布聲明稱，「我們摯愛的兒子逝世了，這讓我們極度傷痛。」

10日晚間，AKA與數名友人沿著德班的一條主要道路從餐廳走向他們的車子時，他和另名男子遭到槍殺。

警方透過聲明表示：「據稱2名攜帶武器的凶嫌從馬路對面走到他們身邊，接著近距離射殺受害者。」

德班市市長考恩達（Mxolisi Kaunda）指出，AKA當晚獲邀在一間俱樂部演出。

在他遇害前約6個小時，AKA還在推特上宣布，他即將於本月稍晚發行新專輯Mass Country。

目前槍擊動機不明，警方正進行調查。（譯者：施施）1120212