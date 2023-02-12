素有「粉紅超跑」之稱的白沙屯媽祖12日清晨起駕出發。（李京昇攝）

內政部長林右昌（中）等人前往恭送媽祖啟程。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖12日凌晨12點45分登轎，稍早凌晨1點25分準時起駕出發，上萬信徒湧入廟前廣場，素有「粉紅超跑」之稱的媽祖鑾轎在眾人簇擁之下，展開為期9天8夜南下北港朝天宮的進香之旅，今年報名隨香人數破11多萬人，也創下歷史新高。

12日午夜12點45分，拱天宮舉行媽祖登轎前的祝禱儀式，由拱天宮主委洪文華主持，內政部長林右昌、前內政部長徐國勇、苗栗縣長鍾東錦、雲林縣長張麗善、立委陳超明、林文瑞、羅致政、北港朝天宮董事長蔡咏鍀、各鄉鎮市首長、縣議員等各界人士，都專程恭送媽祖啟程。

每年在與白沙屯媽祖的山邊媽祖，也在登轎儀式前，巡視山邊庄家戶，在巡視後山邊媽祖隊伍，也在今天清晨1點多前往拱天宮，並舉行合轎儀式，將山邊媽祖請出神轎，與白沙屯媽祖一起共乘「粉紅超跑」前往北港進香。

林右昌、鍾東錦、張麗善等人說，今年報名人數破紀錄，各地信眾都已經準備好迎接媽祖，相信在媽祖祝福之下，一定能庇佑台灣國泰民安、風調雨順。白沙屯媽祖從苗栗出發，一路經過台中、彰化到雲林的北港朝天宮，全程行經4個縣市來回400多公里，今天12日起駕出發，預計17日抵達北港，將在20日回宮。