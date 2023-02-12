阿弟（蕭景鴻）、Mei（邱馨葦）過年期間帶2女1子到日本沖繩旅行，這趟旅程不僅是一家人睽違多年再出國，也是3歲多兒子「豬寶」首次出國，Mei透露一家五口光是機票、住宿就要20多萬台幣，事前兌換的60萬日幣也所剩無幾。
Mei說第一次出國的豬寶，出發前一晚興奮到睡不著，「他起飛時有點緊張，一直叫媽媽，後來就開始玩機上遊戲，但沒想到他在降落前的10分鐘睡著，還睡到嘴巴張開」，最後就由阿弟一路抱出關。
曾在日本念書的Mei，這次也教豬寶簡單日語，好動的他，在沖繩逢人就說「阿里嘎多」，「日本人都說他很可愛，日文說得好標準，然後他就更高興的繼續說『阿里嘎多』，他回來後也是一直講，還會說Okinawa（沖繩）」。
Mei在疫情前就常帶家人到沖繩旅遊，這次跟陳櫻文（布丁姊姊）一家人同行，大家都參與行程規劃，民宿則由阿弟挑選，「這次住的很好，空間很大，還有泳池，晚上的時候我們還可以買菜回來料理」。
出國最容易意見分歧、爭執，Mei說這次很難得都沒有跟阿弟吵架，「以前我們出去都會吵架，我發現可能都是我安排行程，所以這次讓他參與，他就不會碎念我了吧」。
Mei說這趟旅程相當隨性，主要都是回味當地美食，她誇張形容當地多樣美食是死前必吃，「有間披薩店是我們每次到沖繩必吃的，只有一場口味，真的超級好吃！還有一次想吃牛排，結果沒開，我老公不敢相信到要我去貼在店家玻璃上，往裡面看是不是真的沒開」。她說雖然這趟花費昂貴，但跟家人擁有的回憶是無價的，豬寶也玩到捨不得離開，直呼「我們為什麼要回家」。
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