【愛傳媒游文玫專欄】由時藝多媒體策展的「提姆波頓異想世界展 The World of Tim Burton 」正在中正紀念堂1展廳展出，或許是提姆波頓的奇異風格吸引人，也或許是櫻花盛景的中正紀念堂特別媚人，參觀民眾絡驛不絕，人潮爆棚。感謝主辦單位時藝黃文德董事長也專程前來會場與我們打招呼。

提姆 •波頓 Tim Burton1958年生於美國，是國際公認的詼諧怪誕與可愛奇異風格的大師。他在過去三十年創作出多部經典電影作品，例如《陰間大法師》（1988）、《剪刀手愛德華》（1990）、《聖誕夜驚魂》（1993）、《大智若魚》(2003）、《瘋狂理髮師》（2007)與《魔境藝遊》(2010)等。波頓以電影作品聞名於世，本展覽更呈現出他身為插畫家、畫家、攝影家與作家方面的創作才華。他是一位多領域藝術家，擁有超越藝術媒介與格式限制的獨特美學。

波頓的獨特風格是源自於其主觀與反思的結果。他自由的創作形式融合了情感與個人連結，他的藝術作品與電影酷愛挑戰制式的分類，並凸顯二元性與融合性 —以看似對立的「喜劇」與「恐怖類型」相互作用、藉由想像力與憤世嫉俗的對比，呈現出童年與成年之間的衝突；其中「不被理解的邊緣人」可說是波頓最顯著的主題、而它們常是人類、怪物與機器的混合體。

「提姆波頓異想世界展」將展出波頓超過四十年期間的作品，並分區探索其主題、題材與計劃。本展覽將呈現出波頓的完整藝術創作，並邀請觀眾沉浸在他的異想世界中。

值得ㄧ提的是展品中有150件是從未公開發表的內容展，除此之外，主辦單位還特別還原了藝術家的工作室場景，帶領台灣觀眾ㄧ窺這位世紀怪才的獨特風格，展期2022.10.20-2023.3.5。

作者為台北市身心障礙服務推展協會理事長、具有專業證照藝術品拍賣官、中華民國畫廊協會秘書長

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