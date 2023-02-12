【愛傳媒簡秀枝專欄】藝術產業界進軍國際，不能只喊口號，台北路由畫廊（Nunu Fine Art）創辦人洪緹婕（Nunu Hung)，決定在紐約開畫廊，以台北紐約連線，為旗下藝術家爭取最大的露臉機會。

黃道吉日已選好今年4月27日，首展為古巴與秘魯藝術家。理由是紐約的藝術流行趨勢，有著明顯脈絡，前幾年黑人與女性藝術家當道，疫情之後，男人藝術家似乎退了潮，輪到拉丁美洲藝術家與女性藝術家並行。洪緹婕希望配合這樣的流行節奏，見縫插針。

曾經在美國定居以及學習藝術經紀超過10年，洪緹婕很喜歡那樣的節奏及氛圍，2014年返回家鄉台北發展已超過8年，累積一些基礎，目前如果增加紐約的據點，有助於兩地連結，作資源整合。

其實，這個計劃，醖釀已久，2019年已經找過一個空間，2020年3月再去複勘，差點要和房東簽約，但因為疫情爆發，紐約災情嚴重，只好打住。2021年元月，經過疫情肆虐，好空間釋出很多，她很幸運，找到比原先更適當的空間，場地更寬敞，動線更立體，一樓挑高設計， 1樓70坪展覽空間，夾層2樓作為辦公室及展覽準備室，地下樓30坪，可以作為畫作收藏室。目前已在加緊內裝中。

眼看著疫情趨向流感化，邊防已開啓，洪緹婕重新上路，這回勢在必得，她提出近幾年的積累，加上房屋抵押貸款，初期投資約美金100萬元，上路之後，再擴大投資規模。

為什麼選2023年4月27日？洪緹婕解釋，不是真的迷信，看風水，挑日子，而是在紐約畫廊區，每月第三週星期四晚上，在附近約有百家畫廊，會一起開幕，讓藝術饕客可以就近參加，環肥燕瘦，一次看得夠。這麼一來，對於規模相對偏小的外來畫廊，十分有利，可以搭上便車，分食人潮。

目前的如意算盤，第一檔古巴、秘魯藝術家，第二檔美國藝術家，第三檔約在今年7、8月間由張晴文擔任策展人，策劃「台灣弱藝術20年回顧」，呈現5到6位台灣藝術家參展。

這麼一來，台北紐約互相呼應，讓藝術家有更多能見度，也可以讓多年來培養出的收藏家，更有挑選機會。

作者為典藏雜誌社社長

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