2024年立委選舉，國民黨台北市議員徐巧芯喊出「世代交替」，要在台北市第7選區挑戰資深藍委費鴻泰，日前更強調「對於潛在的民進黨候選人，我都幫他們開了一本相簿在我的手機裡面了，只要有證據當然是要用力的痛擊對方，而且是毀滅性的攻擊」，而該選區民進黨可能派出台北市議員許淑華，徐昨（11）日搶先爆料對方的一支影片，許去（2022）年幫參選台北市長的前衛福部長陳時中輔選時，曾把「抗中保台」講成「抗台保中」。

徐巧芯昨在中天新聞《張雅婷辣晚報》表示，如果她在國民黨立委初選出線，一定對民進黨展開攻擊，她已經準備好了，因為只要民進黨有犯錯的地方，身為在野黨的國民黨本來就應該揪出來，她手機相簿裡的許淑華資料，將在黨內初選過後、選前兩周才會公開。

徐巧芯透露，有些資料還沒整理進去，但目前已有22個影片、相片檔案，都是問政上的一些資訊，與「桃色」無關，因為自己不會做這種事情。

徐巧芯也搶先揭露手機中的一支影片，在一場民進黨黨員座談會中，許淑華幫陳時中輔選時，強調民進黨跟國民黨不一樣，他們是「抗中保台」，但其實她是要說「抗台保中」卻講反了；徐巧芯還提到，許淑華說過，對自己影響最深的人是前綠委段宜康，因此徐解讀為選了許就是選了段，這兩人是一樣的。

徐巧芯接著表示，類似這樣的東西非常多，真正比較核彈級的，要選前才能公開，因為許淑華現在還不是正式的民進黨候選人。徐巧芯指出，這是要告訴大家「態度」的重要性，要足夠用功去蒐集這些資料，而不是平常在議會、國會，藍綠都好來好去，這樣不行，在野黨就是要監督對方，把對方往死裡打，但不能用造謠扭曲，而是要拿出事實、證據，讓大家有共鳴。