一架美軍F-22戰機加拿大時間11日擊落一個飄浮在加拿大育空（Yukon）地區上空的不明物體，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）後續證實，是他下令擊落的，他說加拿大及美國軍機都升空，最後一架美軍F-22戰機擊落侵犯加拿大領空的不明物體。

值得注意的是，這是美軍F-22戰機一周內第3度擊落高空飛行物。

加拿大「環球新聞」（Global News）11日引述3名國安消息人士披露，北美航太防衛司令部（NORAD）正在監控1或2個可能是「間諜氣球」的物體，消息曝光後，北美航太防衛司令部幾分鐘內即證實，「在加拿大北部上空發現一個高空飛行物體。」

加拿大總理杜魯道於11日晚間發布連串推文，宣布他下令擊落違反加拿大領空的不明物體，「我下令擊落一個侵犯加拿大領空的不明物體」，指出是北美航太防衛司令部在育空地區上空擊落這個物體，「加拿大及美國飛機都緊急升空，一架美軍F-22戰機成功對這個物體開火。」

杜魯道也補充表示，當天下午他與美國總統拜登談話過，加拿大空軍將取回、分析物體殘骸。

美聯社報導，北美航太防衛司令部是美國與加拿大的合作組織，共同防禦兩國領空，北美航太防衛司令部發言人葛朗特（Olivier Gallant）少校表示，軍方已經確定這個飛行物體為何，但他不願透露細節。

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