熱播夯劇《狂飆》是改編自大陸真實掃黑事件，由官方特別指導，並找來影帝張譯、張頌文、李一桐等實力派演員主演，不過劇中一名飾演毒販的演員韓朴俊卻遭網友起底過去涉毒遭逮，而劇組得知後連夜發出聲明，將相關片段刪除。

大劇《狂飆》改編自大陸真實掃黑事件，播出後討論度相當高。（圖／截圖自微博）

《狂飆》劇中一名飾演毒販「鍾阿四」的演員韓朴俊，被網友爆出原藝名為「含笑」，曾以歌手身分在演藝圈活動，但他卻在2009年8月涉毒遭逮，進行3年的戒毒監管，事隔7年後，他改名「韓朴俊」以演員身分復出，曾演出《九州·海上牧雲記》、《長安十二時辰》等劇，如今過往黑歷史卻隨著《狂飆》的爆紅而被翻出。

網友發現韓朴俊有涉毒前科。（圖／翻攝自微博）

對此，《狂飆》劇組隨即在昨（11）晚發出聲明解釋，當初該演員是以「韓朴俊」名義投遞履歷並非「含笑」，加上認為他有較多演出經驗「在近十年內有超過十部影視劇播出，遂同意其做為特約演員出演，其在劇組僅進行了一天的拍攝」。

最後，劇方表示，目前已經針對韓朴俊所出現的相關片段進行修改與刪除，也強調「我方始終秉持對涉毒零容忍的態度，並保留對其及涉及該演員聘用的相關環節進行追責、通過法律途徑維護我方合法權益的權利」。

《狂飆》劇組連忙發出聲明表示正在將該演員片段刪除。（圖／翻攝自微博）

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