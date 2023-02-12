鳳凰城太陽隊用掉4支未保護的首輪選秀籤換來杜蘭特（Kevin Durant），問鼎總冠軍就在本季了，不過當地媒體《亞利桑那州公眾報》專欄作者波阿斯（Phil Boas）十分看衰這項交易，稱之為「本州運動史上最差的交易」，他認為34歲的杜蘭特有舊傷又時常缺陣，難以想像他還有能力幫助太陽摘冠。

「這個價錢該買的應該是28歲的杜蘭特，而不是容易受傷的34歲杜蘭特，只要再出現一次腿傷，太陽隊就正式賠掉了自己未來10年的戰績。」杜蘭特的球技還在巔峰，但他的身體狀況在嚴重受傷之後開始走下坡，波阿斯感嘆亞利桑那州就像是大球星的養老院，過去NFL紅雀隊的幾位球星都是在入隊之後一兩年就退役，棒球隊還有響尾蛇投手龐加納（Madison Bumgarner），加盟3季至今投得大失水準。

太陽成功的案例大概就是「惡漢」巴克利（Charles Barkley），他1992-93球季來到太陽，首季就勇奪MVP，率隊打入總冠軍戰。

波阿斯非常希望自己的預測是錯的，但是亞利桑那州過去的失敗令他心寒，這支太陽隊缺乏防守與深度，保羅（Chris Paul）已經37歲，如果杜蘭特、厄文（Kyrie Irving）、哈登（James Harden）在籃網聯手都做不到的事，難以期待現在太陽的杜蘭特、保羅、布克（Devin Booker）聯手能夠做到。