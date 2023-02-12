國民黨台北市前議員羅智強10日正式宣布，將參選北市大安區立委，消息一出引發各界不同看法，像是前立委沈富雄就認為，羅智強若改為參選對藍營相對劣勢的大同區且最後勝出，會成全國英雄，然而，曾為藍營艱困選區「中正、萬華」立委的林郁方卻直言，此話有點「違反人性」。

沈富雄10日在政論節目《少康戰情室》指出，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹曾稱，希望羅智強去選大同區立委，由強將來挑戰艱困選區，沈也認為羅選大安區有一點「大材小用」，因此他建議，若羅在黨內初選敗給台北市議員鍾沛君，就改去選大同，「小強選大同，贏了是英雄」。

同台的林郁方則提到，台北市最藍的是文山區和大安區，民進黨在這兩區都曾提名過不錯的立委候選人，但就是選不上，而對國民黨來說，最難選的則是大同區和萬華區，「萬華在藍營情勢很好時可以贏，大同則較難」。

林郁方坦言，「再會打仗的人，都想要打勝仗」，比較容易打贏的戰場，候選人們也比較願意去，叫羅智強到大同區去選，有一點違反人性，但因羅把自己塑造「戰爭英雄」，因此的確是有很多人期望他去選大同區，可若羅想「最暖地窩在大安區不想離開」，那麼別人也拿他沒辦法。