王寶強是大陸知名「草根」出身的演員，從憨直又努力的農村小子逆襲為大陸演藝圈當紅男星，豈料，2016年王寶強在微博證實被前妻馬蓉出軌經紀人宋喆，兩人離婚收場。今年，王寶強事隔15年再度登上春晚，王寶強的兒子也隨之曝光。

36歲大陸男星王寶強，2016年8月14號凌晨在微博發出沉痛聲明，表示無法容忍惡意背叛婚姻、破壞家庭，解除與妻子馬蓉的婚姻關係，同時解除宋喆的經紀人職務，消息一出引爆兩岸網友關注。之後歷經1年多的官司纏訟，王寶強如願與馬蓉離婚，一雙兒女的監護權則分別判給了王寶強與馬蓉，兒子王子豪由王寶強撫養，女兒王子珊則交由馬蓉照顧。

馬蓉出軌敗露後，很多人忍不住揣測，馬蓉所生的一雙兒女，到底是王寶強的，還是宋喆的？直到最近，還有人不斷提起其兒子的長相。起因是王寶強回鄉過年，疑似其侄女發了一張家族合照。

有人懷疑王寶強兒子非親生，甚至連親友的孩子都被惡意揣測。(圖/微博)

照片中，可看到一個清秀的男孩，應該是王寶強侄女及其兒子，但底下卻有人評價男孩像馬蓉出軌的那個經紀人宋喆。更意外的是，這個稱王寶強為叔叔的侄女，還回復了一句「基因強大吧」。被眾多網友曲意解讀成這是在暗示大家：「兒子不是王寶強親生的。」

隨著兒子慢慢長大，長相也跟王寶強越來越神似。(圖/微博)

不過，王寶強的兒子如今已經13歲，長相與王寶強越來越神似，非親生謠言自然不攻自破。獨自扶養兒子長大的王寶強，對教育格外上心，有空就會陪著兒子寫作業、複習功課，還會陪著兒子練琴，發展新的才藝，甚至還會參與學校的活動與比賽。對兒子的成長歷程，可說是相當積極。