苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今(12)日凌晨12點45分登轎，在上萬信徒簇擁下，展開9天8夜南下北港朝天宮的進香之旅。針對總統蔡英文昨(11)日赴拱天宮向媽祖參拜，並祈求國泰民安，風調雨順一事，前立委蔡正元認為，蔡英文拜中國神明，卻做著去中國化的事，「怎麼說就怎麼怪」。

蔡正元今(12)日在臉書表示，媽祖是中國神，蔡英文去中國化搞半天，還是得參拜中國神。此外，蔡正元提到，白沙屯是標準的中國白沙，他說台灣有很多地名都叫白沙，但當地卻看不到白色泥沙，因為「白沙」原本是中國泉州的一處地名，也是鄭成功的練兵地點。

蔡正元進一步指出，鄭成功來台時，台灣遍地盡是荒涼的原野，便下令分兵赴台灣各地開墾，凡是在中國泉州白沙練兵場招募訓練的部隊，常將所開墾的田地和村莊以「白沙」命名，因此台灣地名白沙屯、白沙墩、白沙寮等，都是中國軍隊汗水開墾出來的家園。蔡正元諷刺表示，蔡英文站在中國軍隊開墾出來的土地，拜著中國神明，做著去中國化的事，「怎麼說就怎麼怪」。

蔡英文昨至拱天宮祈求國泰民安，風調雨順，並提到每次進香活動都展示國人團結合作的精神，她也向媽祖懇求保佑大家平安。