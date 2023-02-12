外科醫師陳榮堅表示，一名40歲女子發現身上會莫名瘀青，檢查後發現有嚴重脂肪肝、肝硬化，肝臟也有結節病變，再進一步檢查發現女子罹患肝癌初期，他提醒有3種情況的瘀青要特別注意，如無外傷的情況下冒出瘀青、7至10天後仍未消失的瘀血、範圍持續擴大且顏色沒有變淺的瘀青，可能是身體發出的警訊。

陳榮堅日前於個人臉書粉專指出，這名女患者身材略為豐腴，發現身上會莫名冒出瘀青，擔心罹患血友病或其他血液疾病。陳榮堅替她檢查發現有嚴重的脂肪肝，且超音波顯示有肝硬化情況，肝臟也有結節病變。

陳榮堅請內科醫師幫她化驗，結果顯示已有異常的細胞，後來手術切除下來，診斷她罹患肝癌初期。他說有3種情況的瘀青要特別注意，包括無外傷的情況下冒出瘀青、7至10天後仍未消失的瘀血、範圍持續擴大且顏色沒有變淺的瘀青，都有可能是身體系統出問題。

陳榮堅引用衛福部統計數據說，慢性肝病和肝硬化是國人10大死因之一，且不只是B、C型肝炎恐引發肝癌，脂肪肝也要注意，因為肝臟長期發炎，嚴重可能引發非酒精性脂肪肝炎，進而發展成肝纖維化、肝硬化甚至是肝癌。