寒假結束，高中、國中及小學將於明天開學，氣象專家吳德榮表示，明天下午起強冷空氣南下，北部、東部轉雨，氣溫驟降，周二北台灣愈晚愈濕冷，最冷時間在周三至周四，平地最低溫10度以下。

氣象局清晨發布桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、連江縣6縣市「濃霧特報」，今有局部霧或低雲影響能見度，桃園至彰化、馬祖已能見度不足200公尺，中部以北其他地區能見度也較低。吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰文，今日至明日（12至13日）白天各地晴朗穩定；白天舒適微熱、早晚涼，北部氣溫14至27度，中部15至30度，南部16至32度，東部16至30度。

吳德榮表示，明（13日）傍晚起鋒面抵達，強冷空氣接踵南下，北、東轉有雨，氣溫驟降。周二（14日）中部以北有局部雨，各地氣溫續降，北台灣愈晚愈濕冷。周三、四（15，16日）北台灣冷，中南部早晚冷；此波強冷空氣台北測站約可降至13度左右，達到「大陸冷氣團」機率最高，平地最低溫可降至10度以下，氣溫變化很大，注意保暖。降雨部分，周三大台北、東半部仍有局部短暫雨；周四轉乾、西半部晴時多雲，東半部多雲、偶有局部短暫雨。

吳德榮說，周五白天起至周六（17至18日）冷空氣減弱，氣溫逐日回升；周五各地晴朗穩定；周六西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨機率。