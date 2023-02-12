南韓演員韓韶禧先前因演出《夫妻的世界》爆紅，擁有美艷外型的她更被封為「最美小三」；近年來韓國演藝圈不斷傳出有女星慘成財閥「玩物」的黑幕，而韓韶禧近日又在IG上發出一張詭異娃娃的照片，立刻引發網友關注，粉絲也相當擔心她的身心狀況。

韓韶禧近日在IG發出一張，樣貌詭異的娃娃被砸在碎玻璃的照片，當中可見娃娃瞪大雙眼看似充滿恐懼的模樣，卻讓人看得毛骨悚然，而圖中更寫下「There is no happy end（沒有幸福結局）」讓許多粉絲非常擔心「妳還好嗎？」、「無論經歷什麼，我們都愛妳」。

事實上，韓韶禧先前曾在社群上發出多張整體色彩與線條都相當憂鬱的畫作，當中除了人手穿過另一人心臟、用鮮紅色繩子綁狗的可怕畫面，甚至狗和人的臉部及眼睛還都被塗掉，相當驚悚，如今再度發出詭異的照片，才讓網友猜測是否與先前傳出的「財閥玩物」黑幕有關。

對此，有網友透露韓韶禧曾在社群平台上，向影迷回應畫作的事情「大家都很擔心吧？我沒事的，在家裡靜養的同時也有在畫畫，久違的屬於我自己的時間，為了一定被嚇壞的影迷們才進來一下的」。