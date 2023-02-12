一名婦女前年推嬰兒車搭台北捷運文湖線，期間嬰兒車不慎碰到同車廂的男大生左腳，男大生氣憤怒罵「BITCH」後，還出手打傷婦人，遭到移送法辦。台北地院審結，依犯公然侮辱、傷害等罪，應執行男大生拘役25日，得易科罰金2萬5千元。可上訴。

判決書指出，高姓男大生2021年4月某日中午間搭乘台北捷運文湖線往動物園方向，途經科技大樓站及麟光站之間時，不滿同車廂的李姓女子所攜帶的嬰兒車碰到左腳，便出言大聲辱罵李女「BITCH」，還以腳踹李女的腿部，徒手毆打李女背部、肩膀及臉，導致李女臉部、四肢多處擦挫傷與瘀傷，案經同車廂乘客通知站務人員，全案才曝光。

對此，高男坦承有與李女在車廂中拉扯，否認做出公然侮辱與傷害的犯行，稱當時僅有將李女推開，但李女臉上的傷勢非他造成，他也沒有辱罵對方髒話。

台北地院審理時，法官勘驗李女證詞，李女證述遭到高男毆打，事後前往醫院就醫，再加上捷運車廂的監視器錄影器確實拍下高男以腳踢、出手推李女，故採信李女證詞。

此外，法官指出，「BITCH」一詞，以社會上一般人的認知，再加上當時現場爭執的情況，語意相當於中文的「賤人」，該詞語在英文語境中普遍被認定為冒犯性言語，有不雅、輕蔑的意思，足以貶損遭謾罵之人的人格及社會評價，綜合以上，依犯公然侮辱罪，處拘役10日，又犯傷害罪，處拘役20日，應執行拘役25日，得易科罰金2萬5千元。可上訴。