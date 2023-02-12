由大陸演技派男星張譯、張頌文聯合主演的燒腦刑偵陸劇《狂飆》，上映後話題不斷，也使兩位演員的知名度再度暴漲，受到眾人愛戴。而私底下相當親民的張頌文日前遇到熱情粉絲想要簽名，他也大方給了簽名照，沒想到事後卻被一名網友告知該簽名照已被放到網路上不斷轉賣，讓他相當傻眼，緊急PO文要大家不要花冤枉錢。

近日，有名網友在張頌文的微博上留言表示「老師你的拍立得簽名照都被賣到8k（約新台幣3.5萬元）了」。張頌文看到後相當震驚且傻眼，連發5個驚歎號回應「為什麼會這樣的？？？那人告訴我她從很遠的地方來，就為了在機場給我拍一張照片簽個名的！！！」他似乎沒想到自己單純的行為，竟被拿來商業利用。

事情傳開後，該名購買張頌文簽名照的粉絲也跳出來在網路上回應「我是買了張老師演技派時期拍立得的博主，是在閒魚收的，並不是現場找老師簽名。也是我自願買的拍立得，因為愛張老師心切，一切都不跟張老師有關，是我自己願意買，賣家也願意賣給我的。張老師人很好，所以我才願意高價去買他的拍立得。我也是看上拍立得的唯一性，才願意高價收的。這樣能讓我感覺到張老師就在我身邊，讓我更快樂。而且我這段時間非常艱苦，他的微博能讓我緩很多，我非常感謝他。這次這樣收拍立得的價格傷害了他，也是我的問題。希望大家不要對他惡語相向。本人也是會收韓娛小卡，所以對這個價格沒有過多考慮就拍下了。最後，謝謝張老師給我帶來平靜舒緩的內心，也希望大家可以多多關注他的作品。我跟張老師說一聲對不起。」

接著強調「大家明白了事情的原委就不必打擾張老師啦！希望大家能多多關注一下老師的作品，最後希望大家天天開心！」而張頌文則表示「謝謝你，已經很感謝大家的厚愛了，千萬不要去花冤枉錢」再度受到網友們讚賞。

購買張頌文簽名照的買家現身。（圖／微博）