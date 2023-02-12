本屆棒球經典賽除了美國隊眾星雲集，若把每個位置的最強選手擺出來，可以看見許多國家都擁有當代一流好手。大聯盟官網評選了9個守備位置加上投手，在賽前一窺經典賽的豪華陣容。

捕手：美國隊瑞爾穆托（J.T. Realmuto），現效力大聯盟費城人，他是棒球史上身價最高的捕手，今年首度出征經典賽。

一壘手：加拿大弗里曼（Freddie Freeman），現效力大聯盟道奇，他在上一屆2017年經典賽表現不佳，3場比賽僅有0.182打擊率。

二壘手：委內瑞拉艾爾圖維（Jose Altuve），「阿土伯」帶著太空人世界大賽冠軍的餘威出征，上屆經典賽有0.259打擊率。

三壘手：多明尼加馬恰多（Manny Machado），現效力大聯盟教士，上屆經典賽轟出1支全壘打與2支二壘打。

游擊手：荷蘭隊波格茲（Xander Bogaerts），來自大聯盟紅襪的猛將，季外剛與教士簽約，他已經是第3度參加經典賽。

外野手：美國隊卓奧特（Mike Trout），美國隊貝茲（Mookie Betts），韓國隊李政厚。「神鱒」卓奧特效力大聯盟天使，不僅是美國隊長，也是本屆經典賽最大咖球星，效力道奇的貝茲是緊跟其後的巨星。24歲的李政厚是韓國職棒新科MVP，打擊率、打點雙冠王，有意入札大聯盟而備受矚目。

指定打擊：多明尼加小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.），現效力大聯盟藍鳥，他同時是加拿大人，不過他堅定選擇代表父親老葛瑞洛的祖國多明尼加。

先發右投手：多明尼加阿坎塔拉（Sandy Alcantara），現效力大聯盟馬林魚，新科國聯賽揚獎得主。

先發左投手：墨西哥烏瑞亞斯（Julio Urías），現效力大聯盟道奇，儼然是隊上新一代的王牌投手。

牛棚投手：波多黎各狄亞茲（Edwin Diaz），大聯盟大都會的守護神，目前是史上身價最高的牛棚投手。

投打二刀流球員：日本隊大谷翔平，現效力大聯盟天使，他在這個位置沒有任何競爭對手，他是當今職業棒壇獨一無二的人物，可說和卓奧特並列為本屆經典賽的主角。