58歲唐美雲為知名台灣反串歌仔戲名伶，精擅生角與三花等行當，而母親唐冰也是同樣致力於歌仔戲，唐冰更是國寶級的歌仔戲小生，兩人同樣將一生奉獻給歌仔戲，唐美雲透露自己當時為了拍戲剃度順勢出家，心存善念的她茹素30年，年輕驚人近況也隨之曝光。

唐美雲於1998年創立唐美雲歌仔戲團，致力於新編歌仔戲目，並嘗試不同的表演形式，其演藝事業涉及電視劇、電影等多個領域。不過，早年她21歲時父逝，後事依據佛教儀式，有更多機會接觸誦經等法會，她當下感受到一股熱血，喚醒她想出家念頭，「我心情沒有辦法形容，就像沙漠中行走看到綠洲一樣。」

不過，想到母親與家人便打消念頭，到了2011年拍《高僧傳》因緣，她順理成章把頭髮全剃，並且接受大家的祝福，演出過程像感受到出家的生活，12年至今，她頭髮仍維持的極短髮。其後，她跟隨證嚴上人，體會到想要對父母行孝，一定要先把自己顧好，以做好事的方式回報父母，而他們家一生都在歌仔戲表演執業，她也遵循父母志願，創建唐美雲歌仔戲，以戲弘法，用歌仔戲來教化大眾。

發下宏願的唐美雲終身不婚，想一生都奉獻給歌仔戲。然而，對她來說出家只是形式，茹素30年的她或許是因為心存善念，相貌依舊年輕，甚至自帶仙氣，令人稱心生羨慕，她也分享行善的秘訣：「可以從講好話做起，心存善念，依據自己能力去做好事，每個人有善念，讓保護網越來越大，一起保護居住環境，大愛共善。」