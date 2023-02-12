住在台南市後壁區土溝社區的周明宗，造橋鋪路行善逾30年。（紫山德善團提供／張毓翎台南傳真）

每逢周末假日，太陽才剛升起，80歲農友周明宗騎著機車到工地，跟著紫山德善團義工們，展開一天的造橋鋪路工作，即使得常頂著烈日、忍著飛揚的塵土，他也甘之如飴，30多年來始終抱持著歡喜的心出門，默默付出不求回報。問他會不會累？周明宗總是靦腆地笑說「不會啦！有意義的事，反而愈做愈開心。」

住在台南市後壁區土溝社區的周明宗，造橋鋪路行善逾30年，他表示，當初看到公益團體來村子裡興築橋梁，被他們的善行感動，覺得自己也要回饋付出，於是開始投入義工行列，到現在從未停歇。

周明宗說，回想當年多虧有一群造橋義工的付出，讓村裡居民進出能更方便，現在換到自己，只要行有餘力都會持續做下去。（紫山德善團提供／張毓翎台南傳真）

紫山德善團3年前成立，團員都有多年造橋鋪路的經歷，周明宗也是其中一員，他不僅出力，更把床底下蓄積多年的100萬元現金捐出作為造橋基金，鈔票因長年存放在床底下，微微泛黃，甚至有些沾黏在一起，但也令人格外珍惜他這份無私奉獻的義舉。

周明宗說，有意義的事，反而愈做愈開心。（紫山德善團提供／張毓翎台南傳真）

周明宗表示，在資源匱乏的情況下，紫山德善團剛成立時，面臨資金缺乏等挑戰，看到紫山德善團的執行李紀達勇敢出來承擔，把大家聚在一起，因此與許多過去造橋鋪路的老班底，一同加入力挺，期待成為團隊的一份支持力量。

即使年約80歲，周明宗身體依舊相當硬朗，過去還曾騎機車騎了近70公里，只為到嘉義偏鄉山區造橋，而造橋鋪路以外的日子，他還會到台南市大仙寺、嘉義市彌陀禪寺等宮廟當志工，打掃廟宇環境，在旁人眼中，他總是「惦惦做事」，從不喊累。

周明宗說，回想當年多虧有一群造橋義工的付出，讓村裡居民進出能更方便，現在換到自己，只要行有餘力都會持續做下去。