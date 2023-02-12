美國歌手小甜甜布蘭妮（Britney Spears）以童星出道的她，過去累積不少經典歌曲，在美國樂壇上佔有一席之地，不過近日她卻被爆出疑似精神失常被老公與經紀人強制送醫，對此，小甜甜憤怒的直接在社群上發文澄清，並表示自己「受夠了」。

小甜甜布蘭妮好不容易結束長達13年被老爸傑米（Jamie）監護權監管生活後，在去年6月順利與28歲老公山姆阿沙里（Sam Asghari）結婚，而剛恢復自由的她卻接連在社群上發出裸照，甚至出現許多脫序行為，連她的兩個兒子都看不下去不願與她見面。

根據外媒《TMZ》報導，小甜甜布蘭妮竟爆出「精神狀況堪憂」，更表示她服藥過量導致身心出問題，老公山姆與經紀人還為此強行將她送醫，不過《紐約郵報》卻出面指出，雖小甜甜精神狀況有出問題，但並沒有想像中嚴重，也沒有將她強制送醫。

對此，小甜甜在IG發出聲明表示，自己根本沒有經紀人也沒有醫療團隊，目前僅打算服藥治療憂鬱症，更怒嗆「居然瞎掰說我快死了，這合法嗎？夠了！」接著她表示，會減少在社群發文的頻率「雖然我很喜做這件事（指發社群），但明顯有很多人不願祝福我，我並不驚訝」最後也大家呼籲不要相信看到的每件事。