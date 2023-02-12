新竹市長高虹安10日實地會勘斥資逾9800萬元打造、2018年完工啟用的南寮運動公園後，發現場內草皮生長不佳且有碎石、坑洞。對此，前台北市議員羅智強痛斥，前新竹市長林智堅主政下的公共工程品質禁不起檢驗，如同他的虛有其表。羅智強也質疑，總統蔡英文在八年中央執政下埋藏多少大秘寶，「待政黨輪替後發掘」。

南寮運動公園在林智堅任內啟動改建工程，打造成足球場及親子運動公園場地，啟用後卻出現不少缺失。10日市府人員、議員及專家到場會勘後，不僅發現足球場草皮生長不佳，雜草叢生且有碎石，場內也有多處坑洞。此外，有議員發現足球場兩側球門存在高低落差、土壤級配疑似不合格、球場規格不符合比賽場地要求等問題。

對此，羅智強今(12)日在臉書指出，當時林智堅市府宣傳南寮足球場是「標準足球場」，不但可供足球愛好者練球，還可作為各校球隊的比賽場地，未料該足球場啟用至今未辦過正式比賽，球場規格不符合比賽場地要求，只是「簡易」足球場，新竹市足球校隊要練習、比賽，必須到外縣市借場地。

羅智強諷刺表示，從12億棒球場到1億運動公園，一再證明，林智堅主政下的公共工程品質，絲毫禁不起檢驗，如同他的虛有其表。羅智強也質疑，最疼林智堅的總統蔡英文，在八年中央執政下，又埋藏多少大秘寶，「待政黨輪替後發掘」。