土耳其強震截至目前為止死傷已近2萬人，近日全球彷彿地牛輪流翻身，印尼、義大利接二連三發生地震，印度神童阿南德同門、台灣首席吠陀占星師李靜唯表示，以吠陀占星角度來看，2月之後確實是一個地球長期累積能量的釋放點。

李靜唯表示，由於目前水星跟太陽合相在摩羯座，一旦發生天災會造成國家、人際、交通網路中斷，重點是水星又與土星計都羅喉和火星都形成極凶的相位，土星計都象徵災難、死亡、損失，再加上火星與土星在獅子座產生相位，若發生地震或海嘯等天災幾乎都是威力極強的。

李靜唯指出，2月13日之後即便太陽脫離水星，還是與土星合相在水瓶座，水瓶座跟大眾事物有關，太陽、土星、計都、羅喉在吠陀占星都稱為「分離行星」，一旦相映或會合，很容易發生「生離死別」的意外，再加上太陽、土星皆被火星映射，太陽、火星都屬火為極陽之星，所以小至權威的領導人物發生衝突或意外，大至各國發生難以預防的天災如地震、海嘯或火山爆發，也是今年特別需要注意防範的。

李靜唯表示，日前引發中美衝突的「間諜氣球」，兩大強國各說各話，互不相讓，究竟會不會擦槍走火造成更可怕的後果，端看4月22日之後木星進入牡羊座與計都羅喉同宮的局勢變化，因為木星有「擴大」的意思，屆時不論是已發生的俄烏戰爭或未發生的強國對峙狀況都會十分緊繃，特別要注意的地區為台灣東方、西方、南方的國家，是否會再有新的戰爭，甚至把台灣牽扯進去，就要看中美兩大強國領導人的智慧了。