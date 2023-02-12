這次「橘子嘉年華」上線2天就超過20萬人次參與，上一屆線上加上直播觀看高達350萬人次，這次預期更會超標。橘子指出，高雄是雙北以外集團用戶重鎮，註冊戶數超過50萬，也為了回饋南部玩家，「橘子嘉年華」首度到高雄舉辦。

這次串聯集團旗下遊戲、社群、商城、購物、支付、原創等服務內容，不斷為玩家帶來刷新玩樂標準的全方位泛娛樂體驗。11日登場的「好神SHOW市集」，中午便見球迷與玩家聚集在二樓的遊戲體驗區，與化身《天堂M》遊戲角色的高雄全家海神隊啦啦隊Aqua Mermaids賽前互動；市集開張後，玩家更是擠爆會場，今球賽結束後，將有明星球員現身市集與球迷玩家面對面。

「NPC電玩市集」召集橘子旗下熱門遊戲《天堂M》、《新楓之谷》、《CSO絕對武力》、《艾爾之光》、《天堂》參展，為玩家創造百分百臨場感，更可與NPC角色互動，解任務換美食。

「2023橘子嘉年華 好神SHOW市集」聯合橘子旗下beanfun!、Cos-Show!、有閑購物、樂點GASH、橘子支付、漫畫星與文學星等多元服務打造品牌特色攤位，完成現場指定任務且與主題看板裝置拍照打卡，便有機會抽東京來回機票等好禮，並且祭出Tesla電動車大獎，獎項總價值上看千萬元。