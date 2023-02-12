統一時代百貨台北店的今生金飾璀璨幸運鍊戒組，原價2萬4200元，特價1萬9800元。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店的me.luxe K10兩相依鑽石對戒，原價1萬9600元起，特價1萬7500元起。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店趁著情人節，觀察到最近情侶對戒、對表、浪漫香氛、情侶鞋，皆為今年情人節熱銷之選，還有信義區獨家販售的UNIQLO FLOWER鮮花，輕珠寶agete Round Face繩索珠寶腕表、me.luxe K10兩相依鑽石對戒、今生金飾璀璨幸運鍊戒組等均享優惠，15日前全館指定滿3000送300，刷聯名卡滿5000加送200，持台灣Pay支付滿千再加送100，最高回饋達20%，14日前當日於化妝品、飾品配件指定櫃位，滿1萬3140元即贈限量300份歐舒丹櫻花護手霜、香氛皂。