統一時代百貨台北店趁著情人節，觀察到最近情侶對戒、對表、浪漫香氛、情侶鞋，皆為今年情人節熱銷之選，還有信義區獨家販售的UNIQLO FLOWER鮮花，輕珠寶agete Round Face繩索珠寶腕表、me.luxe K10兩相依鑽石對戒、今生金飾璀璨幸運鍊戒組等均享優惠，15日前全館指定滿3000送300，刷聯名卡滿5000加送200，持台灣Pay支付滿千再加送100，最高回饋達20%，14日前當日於化妝品、飾品配件指定櫃位，滿1萬3140元即贈限量300份歐舒丹櫻花護手霜、香氛皂。
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