大葉高島屋在23日前推出情人節特輯，百貨卡友扣99點即有機會獲得價值8280元Lijma光在珠寶純銀對戒、義大世界樂園雙人門票，14日前單筆滿520元的前100位，即贈韓式網美拍貼機拍照券與愛心御守一對，完成網路任務再抽哈根達斯冰淇淋，指定區域滿額贈抵用券，包括2樓全區平日單筆滿800元扣60點，不同周期分別可獲得一〇八抹茶茶廊、廣田洋菓子、麻古茶坊等餐飲券，4樓、12樓內睡衣、鍋具、小家電區滿5000贈100，食器、寢具、大家電區滿1萬5000贈300。

大葉高島屋的NAUTICA男用香水，2000元。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋的GIANNI CHIARIN Sina肩背包，原價9900元，特價5940元。（大葉高島屋提供）

3月2日前於百貨12樓活動會館、5樓DOZO MARKET與地下一樓中央水族廣場，不同期間分別舉行四場冬出清特賣會，參展品牌包含遠東FET、美好挺、AcTive、東妮寢飾、Lamode、山崎隆史、Mylanka、fantasy、CUMAR、KIMO等寢具服飾與流行女裝鞋包，及MOONSTAR、堡貝王等童鞋用品，最低1折起，19日前於遠東全家福展售會單筆滿3000元即可以999元加購限20件的指定款天絲涼被。