高頻通訊應用自5G網路正式商轉後，導入市場的速度始終不如預期，其關鍵困難在於訊號較Sub6G的中低頻段敏感許多，受短波長之物理特性限制，傳輸覆蓋率低，造成佈建上許多挑戰。耀登28Ghz射頻模組深知業界需求，以低功耗高效率之設計，整合波束成型相控晶片、升降頻晶片，以及低功耗微型控制單元等關鍵元件，在8x8大小的陣列架構下，達到接近60dBm的輻射能量，提供業界高品質毫米波射頻解決方案，成功與FPGA及SoC等不同基頻平台之RU(Radio Unit)產品整合，加速毫米波O-RU產品開發；此外，耀登亦偕同生態鏈夥伴，推出白盒O-RU平台，透過射頻模組化架構適應各國各場域不同頻段需求，發揮耀登在射頻技術之特性，為ORAN產業注入新活水。

在B5G/6G中被廣泛討論的新網路架構NTN(非地面網路)，低軌衛星扮演其中至為關鍵的角色，耀登早在2020年便已投入在低軌衛星接收設備的開發，透過大型陣列結構的相控技術，取代笨重的碟型天線設備，讓衛星通訊應用更貼近日常生活，並積極朝向更多元的應用市場邁進，包括企業、海事、交通、國土安全等，未來商機無可限量。

法人表示，隨著通訊速度不斷提升，將持續激發新應用來填滿頻寬，而毫米波技術也將往太赫茲發展，除了寬頻通訊外，亦可發揮在感應偵測、安全檢驗、甚至量子電腦運算等應用上，高頻技術將在未來世界中扮演關鍵角色，耀登後續亦可望受惠市場強勁需求，帶動相關營運表現。