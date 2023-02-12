美國聯邦航空總署（FAA）11日晚間發布聲明，宣布關閉北部蒙大拿州（Motana）部分空域，以「支持國防部行動」。據外媒報導，這個區域已被劃定為「國防空域」，令外界揣測，美軍戰機是否將再進行一次射擊任務，目前尚不清楚是否與其他高空「不明物體」有關。

路透社等外媒報導，美國聯邦航空總署（FAA）於美國中部時間11日晚間6時20分（台灣時間12日上午8時20分）突然發布通知，靠近加拿大邊界的蒙大拿州哈佛（Havre）小鎮附近空域禁止飛行，並且將這個區域劃定為「國防空域」（National Defense Airspace）。

不過聯邦航空總署於美東時間晚間8時30分左右（台灣時間12日上午9時30分）重新開放蒙大拿州空域。

美國聯邦航空總署拒絕透露突然關閉空域是否與另一起氣球或不明物體有關。美軍F-22戰機4日擊落中國大陸偵察氣球前，聯邦航空總署也曾有類似動作。

文章來源：U.S. FAA reopens Montana airspace shut for defense activities

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