根據交通部道安查詢網統計，去年1-11月道路交通事故件數達33萬8375件，受傷人數逾40萬人，死亡人數超過2800人，又以機車事故居多，隨電動自行車近年陸續問世，為了保障用路人的安全，維護道路交通安全與秩序，政府將電動自行車更名為「微型電動二輪車」，必須領牌、投保強制險，且年滿14歲以上才能騎乘，否則將依法開罰。

國泰產險特別提醒，雖然納管前已使用的車輛有2年緩衝過渡期，但未依規定完成掛牌，將可處1,200元至3,600元罰鍰，未投保強制險者，則可處750元至1,500元罰鍰，若駕駛年齡未滿14歲，可處600元至1,200元罰鍰，而擅自改裝或變更原有車輛的規格，可處1,800元至5,400元罰鍰，民眾務必注意，避免受罰。

不少民眾關心，市面上有微電車，電動輔助自行車及醫療電動代步車，該如何分辨三者的差別？國泰產險解釋，可以從車輛外觀、有無腳踩踏板及動力來源來區分，以此次法規納管的微電車為例，從外觀看來長的像機車，沒有腳踩踏板，動力來源以電力為主；電動輔助自行車外觀較像腳踏車，有腳踩踏板，動力來源以人力為主，此次並未納保。此外，醫療電動代步車屬於行人輔助器材，目前則不必領牌、考照及投保強制險。

針對微電車強制險投保期間規定，新車必須投保3年強制險；出廠未達1年的已使用車輛，強制險可選擇2年期或3年期；出廠1年以上已使用車輛，則至少投保1年的強制險。民眾關心的各年期強制險保費，新車投保3年保費為1,358元（平均一年約453元），投保2年的保費為971元（平均一年約486元）；投保一年的保費為563元。