「永續年鑑」對全球61個產業、逾7800家大型企業進行永續發展績效評比，將各產業領域績效表現排名產業前15％的企業納入年鑑，共708家入選，並依分數表現頒給不同等級獎項。中租-KY所屬的綜合金融業共有22家納入，中租-KY成績排名前10％、位居第3。

中租-KY對此表示，獲此殊榮代表肩負更大的企業社會責任，將持續落實永續發展於公司經營策略，從環境、社會和公司治理（ESG）面向繼續精進改善，並發揮影響力，攜手利害關係人共同為永續而努力。

中租-KY同步分享提升員工照顧與培育訓練成果，去年擴大員工持股信託計畫，納入旗下台灣各子公司正職員工，依據當年營運成果每月定額提撥獎勵金額，定期存入員工信託專戶，員工無須出資即成為公司股東，提升員工福利也關注員工退休生活。

追求人才永續方面，中租-KY積極落實人才培育養成，為提升國際化，2013年起推動「亞太儲備幹部計畫」、2020年「大東協實習就業計畫」、2018年「矩陣人才計畫」及2016年的「關鍵人才計畫」等4項人才計畫，以英文名稱縮寫組成的「MAGIC」已推展10年。

其中，中租-KY亞太MA計畫每年召募20名儲備幹部，提供3年業務、審查與海外實戰訓練，多位表現優秀者首年年薪已突破百萬。中租-KY強調，今年將釋出逾千名徵才計畫，除了傳統商學外，也擴大更多不同專業背景，包括數位金融與能源事業的工程維運等人才。

中租-KY表示，2023年開展的亞太MA徵才計畫履歷收件至6月底。培訓內容包括前2.5年在台灣歷練業務工作，後0.5年赴海外歷練當地業務與審查工作。受訓內容也包括基礎管理、講師、輔導員、外語與國際化人才相關訓練等，培訓合格即派駐海外單位服務。