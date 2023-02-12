救護人員協助工人就醫。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市三民區覺民路一處建築工地，今天上午8點多傳出工安意外，作業中的吊車突然翻覆，當場壓傷1名工人的雙腳，而操作司機臉部也受傷，皆送往醫院救治。

警方於12日上午8點25分，獲報三民區覺民路一處建築工地發生工安意外，初步了解，26歲郭姓男子操作吊車時，發現吊車有異狀，雖停止操作，但吊車隨即翻覆，壓傷24歲李姓工人的雙腳，郭男臉部受傷、李男雙腳受傷，2名傷者意識清醒，皆送醫救治。勞工局勞檢處也已派員到場調查釐清事故發生原因。