高雄市三民區覺民路一處建築工地，今天上午8點多傳出工安意外，作業中的吊車突然翻覆，當場壓傷1名工人的雙腳，而操作司機臉部也受傷，皆送往醫院救治。
警方於12日上午8點25分，獲報三民區覺民路一處建築工地發生工安意外，初步了解，26歲郭姓男子操作吊車時，發現吊車有異狀，雖停止操作，但吊車隨即翻覆，壓傷24歲李姓工人的雙腳，郭男臉部受傷、李男雙腳受傷，2名傷者意識清醒，皆送醫救治。勞工局勞檢處也已派員到場調查釐清事故發生原因。
高雄市三民區覺民路一處建築工地，今天上午8點多傳出工安意外，作業中的吊車突然翻覆，當場壓傷1名工人的雙腳，而操作司機臉部也受傷，皆送往醫院救治。
警方於12日上午8點25分，獲報三民區覺民路一處建築工地發生工安意外，初步了解，26歲郭姓男子操作吊車時，發現吊車有異狀，雖停止操作，但吊車隨即翻覆，壓傷24歲李姓工人的雙腳，郭男臉部受傷、李男雙腳受傷，2名傷者意識清醒，皆送醫救治。勞工局勞檢處也已派員到場調查釐清事故發生原因。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。