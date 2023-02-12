邊境解封後，民眾瘋出國，一名男網友表示，公司每年都會補助2萬元旅遊費，問網友2萬怎麼玩CP值最高，不少網友建議他買廉價航空到日本沖繩或京都，「日本便宜又安全」，但也有人認為就正常出國旅遊，把2萬元當做補貼。

原PO近日於PTT八卦版指出，公司每年補助2萬元旅遊費，可實報實銷，雖然跟科技業相比較少，但他認為有這項福利已經很好。

原PO表示，公司規定2萬元必須有旅遊收據憑證才能申請，如搭乘交通工具的票根或住宿憑證等，他好奇問「這2萬該怎麼玩CP值最高？」

貼文曝光，網友紛紛建議他到日本，「就是廉航，去沖繩」、「沖繩6天」、「日本五天四夜，買特價機票的話2萬夠了」、「去京都玩4天」、「當作補貼，去日本啊」、「東京、大阪或京都住四天三夜，飯店可以住好一點」、「日本吧，便宜又安全」。

留言中也有人說，「韓國機加酒很便宜，不用15000」、「你就正常出國，2萬當補貼」、「你在國內遊貴死，澎湖三天兩萬就沒」、「2萬在國內車錢住宿都不夠，出國去吧」、「墾丁三天兩夜可能還不夠」、「國內2天一夜應該還行，兩天兩夜沒法」。