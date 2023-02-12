兆豐中國內需A股基金研究團隊表示，過去困境反轉所帶來的基本面和題材估值的修復力道，估計2023年經濟週期與企業利潤將見底回穩、宏觀流動性維持穩定，搭配中國政府換屆完成，對於內需修復信心和穩定經濟的訴求、防疫政策調整等更能落實，預估中國約有8%的上市公司利潤持續增長，今年將是中國市場邁入宏觀週期、追求企業盈利復甦的一年。

根據觀察，過去企業利潤增速見底回升約需8~12個季度，對應2022年第二季中國實行封城，2023年第二季起中國企業利潤增速可望回升，加上近期中國經濟數據報佳音，1月份製造業採購經理人指數(PMI)升為50.1%、月增率3.1%，非製造業商務活動指數升為54.4%、月增率更高達12.8%，上述兩項均返回榮枯線之上，顯現中國市場景氣回溫現象。

兆豐中國內需A股基金研究團隊指出，投資策略上，受益於經濟預期改善與政策週期回暖的價值，有助可選消費品與必需消費品、化工等產業釋放彈力也將持續看好；內需產業則建議持續著重於受惠消費力道與消費環境轉佳而受益的白酒族群，這些產業估值尚未完全反應基本面改善的預期，可望有下一波反彈機會。

另外，受益於地緣政治、產業鏈與環境變化的安全性主題，如中國二十大提出信息安全所帶出的信息技術創新等題材，將受惠中國政策與政府訂單對基本面具強力支撐，適合於回檔時分批納入投資組合中。 展望後續，在中國企業處於歷史盈利週期和基數效應下，評估大致在2023年第一季企業盈利增速將見底後反轉向上，建議趁目前市場築底反彈之際，採取分批佈局搶進策略。