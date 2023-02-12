親戚20多人罹難！淡水「土耳其冰淇淋」老闆打回家哭了 強忍淚水帶給顧客歡樂

土耳其與敘利亞邊境6日發生7.8強震，截至目前已超過2.8萬人死亡，台灣也有不少土耳其人在台打拚，其中淡水老街知名的「土耳其冰淇淋」老闆Kemal Demir的老家就在震央附近，打電話回家得知已有20多名親戚罹難，所幸兒女平安，電話兩端的人說著說著全都哭了。

土耳其南部的強震造成土、敘兩國傷亡慘重，多處城市大量房屋倒塌，目前救援行動邁入第7天，已超過黃金72小時，生還機率越來越低，部分災區已出動大型機具開挖，不過也有搜救團隊不放棄希望，盡可能尋找受困民眾。

在台灣也有不少土耳其人落地生根，淡水老街知名的土耳其冰淇淋老闆Kemal Demir來台15年，家鄉位在重災區阿達那省（Adana），距離震央僅車程20分鐘。

根據《東森新聞》報導，老闆的老家在這次強震中倒塌，家中親戚有20多人不幸罹難，所幸兒子、女兒、媳婦及2個月大的孫女還平安，老闆娘表示，老公在地震第一時間打電話給女兒，全部人都哭了。雖然悲傷但老闆仍強忍淚水開店做生意，帶給顧客歡樂。