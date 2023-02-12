時代力量第四屆決策委員選舉投票於昨（11）日結束，參與此次選舉的網紅谷阿莫（本名仲惟鼎）意外出局。

昨日投票結束後，時代力量今日凌晨提供黨員線上查詢結果，系統資訊顯示，最高票者為前苗栗縣議員、去（2022）年曾參選苗栗縣長的宋國鼎，立委陳椒華、王婉諭、邱顯智與時事評論員「人渣文本」周偉航也都有入選。

根據時代力量黨章規定，決策委員會共有15名成員，另有3名候補，而谷阿莫本次選舉得票數排在第19名；但最終的正確票數及名單，仍以時代力量今上午11點的正式公告為主。