民進黨台北市議員王世堅日前受訪證實，已在考慮參選台北市第5選區（中正、萬華）立委。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，自己跟王世堅關係很好，可以公開支持王選立委，但前提是，他必須是以無黨籍身分參選。

游淑慧10日在中時新聞網《政風雲》提到，雖然她很佩服王世堅敢講真話，但若是他和綠委高嘉瑜一樣，對外罵民進黨，可是每次投票表決時還是按照黨意，會讓民眾很錯愕，質疑自己這票到底是投對還是投錯。

游淑慧以高嘉瑜為例，指出隨著近期民進黨爭議越來越多，高也發出檢討聲音，並博得藍營好評，但若看立院表決、預算審查，高還是會無條件支持黨意，「民進黨立委林淑芬曾在萊豬表決時跑票，但從沒聽過高嘉瑜跑票」，游認為立委的選票是人民給的，該依循的是民意非黨意，只用嘴巴罵民進黨沒有意義。

最後，游淑慧坦言，還是希望民進黨立委席次少一點，台灣人民也該好好思考，要不要一次把民進黨下架掉，因為唯有這樣，如中天被關台等爭議才有可能翻盤，若國民黨在立法院的席次不夠多，就算拿到總統，也很難推動。