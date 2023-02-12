日本岩手縣花卷市昨（11）日舉辦第65屆「元祖一口麵全日本大賽」，吸引各地好手前來共襄盛舉，其中來自台灣的選手「小慧」竟在5分鐘之內狂嗑208碗麵，不僅因此獲得女子組的第2名，更榮獲大會所頒發的特別獎項「技能獎」，讓她十分開心且激動。而她過去超狂的經歷也因此被挖出。

日本花卷市一年一度的「元祖一口麵全日本大賽」在近日正式開賽，比賽中無論國籍一共分成了小學組、中學組、女子組、男子組及成人組等不同組別，而一碗麵的份量大概是「一口」的量，只要在5分鐘之內吃下最多碗麵的人，就能獲得冠軍「金賞」，因此吸引來自各地的選手參加。而來自台灣的小慧，則是以超狂的速度在短短的5分鐘之內，吃下了208碗麵，獲得女子組的第二名，而冠軍則是由來自日本的岩渕恭史，以228碗的驚人成績奪下金賞。

事後，小慧也開心地在11日晚間於臉書上分享參賽的心路歷程，透露這次的比賽是「史上最緊張的一次」，因為除了要比胃的容量，還要考驗每個人的作戰技巧與速度，更要與「給麵員」培養絕佳的默契，尤其是在人生地不熟的地方比賽，更是充滿挑戰，心情也特別複雜，但沒想到最後竟拿下女子組第二名還獲得「技能獎」讓她相當開心也感謝眾人的支持與鼓勵。

據了解，今年才21歲的小慧，過去便曾參加過交通部觀光局阿里山國家風景區管理處所舉辦的「奮起湖便當節」，在25分鐘之內狂嗑8個便當奪下冠軍，她因此一戰成名，之後還陸續參加餐飲業者所舉辦的大胃王比賽，曾在25分半左右吃掉7公斤的巨無霸漢堡、薯條，打破台灣最速完食的紀錄；另外，她也曾在60分鐘嗑完12KG爌肉飯的個人比賽中，以42分32秒的驚人成績成為首位挑戰成功的選手，讓餐廳老闆相當驚訝。