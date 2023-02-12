48歲香港男神吳彥祖近年把工作主力放在美國影視界，並且與家人長居美國，但他多次被指外貌走樣，也曾自爆有掉髮危機，昔被網友笑稱，男神也開始趙本山化。近日，在社群平台分享攜愛女滑雪時，雖不如以往年輕，但看得出神采飛揚，細心教女兒滑雪的模樣，讓大批網友大讚好爸爸。

去年底吳彥祖在美國出席亞洲國際電影節領獎時，被捕捉到雙頰凹陷、神態憔悴的畫面，讓外界擔憂他的身體狀況，男神崩壞貌讓大家開玩笑，越來越像趙本山。不過，日前吳彥祖於美國滑雪的近況曝光，可見他神采飛揚，雖然零濾鏡下仍有不少眼紋，但反而更顯自然。

網友更分享遠處拍攝吳彥祖與9歲女兒在雪地嬉鬧，照片中可見吳彥祖零明星架子，為了教女兒滑雪不惜趴地，被讚十足好爸爸，被要求合照時也非常親切。網友們看到吳彥祖父女倆互動過程紛紛留言，「沒有這樣男朋友有個這樣爹也能半夜笑醒了」、「撲面而來的安全感和十足的耐心」、「女兒是爸爸的小公主」、「羨慕死了」