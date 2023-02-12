土耳其接近敘利亞邊界在本月6日分別發生規模高達7.8與7.5的超級強震，隨後又接連發生多次餘震，造成當地大量房屋倒塌，造成兩國截至目前為止已超過2.8萬人死亡、5.8萬人受傷，還有無數人受困於瓦礫堆中等待各國出動的搜救隊及搜救犬救援。而事發至今已邁入第6天，現場即使開始散發出屍臭味，仍有好消息傳出，一名16歲的足球運動員卡米爾坎（Kamilcan Ağdaş）被活埋長達119小時後幸運獲救，而他被救出時見到救難人員的第一句話也讓眾人笑了。

根據外國媒體的報導，土耳其強震在卡赫拉曼馬拉什市造成相當嚴重的災情，失蹤人數難以估計，且搜救工作已超過黃金72小時，能找到生還者的機率越來越渺茫，但各國的救難團隊仍沒有放棄希望，在事發119小時後仍找到一名16歲的足球小將卡米爾坎並成功將其救出。

卡米爾坎被救難隊伍救出時見到救難人員的第1句話竟然是「請問今天星期幾了」，讓救難人員笑了出來，之後他表示很想喝水，可見意識相當清醒，在搬運的過程中即使困難重重但他仍露出笑容，而他被成功救出的消息也振奮在場的救難人員及當地民眾，一面歡呼並激動的彼此擁抱。

據了解，卡米爾坎隸屬於足球俱樂部費內巴切，原本6日有一場球賽，因此前一晚睡覺前卡米爾坎還穿著球衣，沒想到卻發生地震，好在最後被及時救出，他隸屬的足球俱樂部得知他獲救的消息後也激動的立刻在推特上公布這個好消息，讓網友們喜極而泣。