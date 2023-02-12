31歲林姓男子日前在網路求職，不料遭到詐騙集團軟禁，控制行動12小時，被害人林男趁歹徒熟睡之際，脫逃向路人借手機報案，向警方求助，才結束這場網路求職驚魂記。

高雄市岡山警分局前峰派出所於2月10日8時許接獲110通報，指有民眾被詐騙集團軟禁控制，剛逃跑出來，請求警方協助。

警方獲報後立即調派警力至岡山區本洲一街找到林姓被害人，進而得知林男遭軟禁控制行動之處所；警方隨即調派支援警力前往現場強勢攻堅，將22歲何姓男、26歲張姓男子及20歲顏姓男子等3名嫌疑人，當場依詐欺、妨害自由等罪嫌逮捕，並查扣林姓被害人銀行存摺、身分證及相關證物。

警方調查，該名林姓被害人在網路找工作，詐欺集團成員誆稱提供銀行存摺操作虛擬貨幣，每個月可得到新臺幣1萬；林男不疑有他，便與何男等人相約2月9日晚間8時，在桃園市中壢區中北路二段面交銀行存摺。

不料被害人到場後，隨即遭何男等人押上車，要求交出銀行存摺跟身分證，並一路南下將被害人載往岡山區本洲一路某處屋內軟禁控制！所幸機警的被害人趁何男等人熟睡時，逃出屋外並向路人借取手機報案，才結束這場「網路求職記」！

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