日本共同社11日晚間報導，據多位大陸消息人士透露，針對與美軍的對立升溫，共軍正在考慮於2035年之前，將其現有約300枚核彈頭增加至3倍的900枚。傳身兼軍事領袖的大陸國家主席習近平也了解此事。核彈頭若增加，則核子彈道飛彈的「多彈頭化」，將會大幅提升共軍的對美嚇阻力。

據美國防部去年11月底公布2022年度《中國軍事與安全態勢發展報告》（CMPR）表示，共軍目前擁有約400枚核彈頭，有可能在2035年前擁有大約1500枚核彈頭庫存比目前的數量增加近4倍。

報導指出，大陸近年來強化核子戰力。此次消息數量雖較美方報告少，但共軍大幅強化核戰力，北京或可能改變「不率先使用核武」的基本政策。

英國《詹氏防務周刊》（Jane's Defence Weekly）東京特派員高橋浩祐評論表示，2022年9月，美國與俄國具備的核彈頭數量分別為1420枚與1549枚。大陸今後若持續急速加強核子戰力，現行的美俄兩極核大國體制將朝向美中俄三極體制發展。

日本東京大學教授川島真則認為，中國大陸改變相關政策，不只是為了在東亞（包含台灣問題）取得優勢地位，也以成為全球性的軍事力量為目的。此外，中方設定2035年為指標，出於習近平訂出2049年「偉大復興」國家目標，而將2035年設為中間點。