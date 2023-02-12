2023年白沙屯媽祖今（12）日凌晨展開為期九天八夜往北港徒步進香活動，為迎接粉紅超跑到台中大肚、龍井區，台中市警察局烏日分局也規畫相關交通疏導措施，籲用路人配合。

白沙屯拱天宮媽祖進香是一年一度的宗教文化盛事，由於鑾轎行經路線不固定，因應人潮和車流湧現及維護鑾轎行進人車安全，沿路交通順遂，台中市政府警察局烏日分局明13日（星期一）6時至19時將對轄內大肚區至龍井區沙田路一段至六段沿線視起駕活動、車流情形沿線實施彈性車道調撥。

白沙屯媽祖展開為期九天八夜進香活動，台中市警察局烏日分局也規畫大肚、龍井區相關交通疏導措施。（烏日警分局提供／馮惠宜台中傳真）

同一時段烏日區中山路三段大度橋南下往彰化方向封閉機慢車道，實施交通管制，以利起駕活動人車通行，並疏導機慢車輛安全行駛通過大度橋。

並配合起駕活動另增加車輛管制部分：包括（1）大肚區沙田路二段與自由路口南端、自由路與仁德路口、自由路與平和東街口、自由路與文昌路一段口、自由路與自治路口、自由路與華山路口、自由路與萬興路口、沙田路三段與自由路口北端等路口禁止小客車以上車輛進入大肚市區沙田路二、三段遶境沿線。

白沙屯媽祖展開為期九天八夜進香活動，台中市警察局烏日分局也規畫大肚、龍井區相關交通疏導措施。（烏日警分局提供／馮惠宜台中傳真）

（2）龍井區沙田路四段與中華路口（山陽橋端、竹泉橋端）、沙田路六段與向上路七段路口，南北向行駛沙田路四至六段車輛，請改由中華路行駛。

白沙屯媽祖展開為期九天八夜進香活動，台中市警察局烏日分局也規畫大肚、龍井區相關交通疏導措施。（烏日警分局提供／馮惠宜台中傳真）

烏日分局籲請用路人遵守交通規則，並配合員警指揮管制。由於跟隨車輛眾多，呼籲駕駛人勿任意停車，以維護用路人交通順暢及安全。另呼籲參與活動信眾應著鮮亮淺色衣褲，提升能見度，步行時應靠道路兩側，穿越道路應行走行人穿越道，共同維護遶境路線交通秩序及行車順暢。