一名李姓男子前年讓高中學姊借住家中，未料李男半夜控制不了自身慾望，強行侵犯學姊得逞，嚇得學姊發文向友人求救後立刻報警處理。士林地院審結，依強制性交罪，處李男有期徒刑3年4月。可上訴。

判決書指出，李男與女子A為高中學弟學姊的關係，2021年12月間A女北上出遊，借住李男的家中一晚，未料凌晨時分，李男竟不顧A女的拒絕與反抗，強行親吻A女並侵犯得逞，直到A女發文稱「救我」，友人才緊急到場援救，再由友人陪同報警，全案才曝光。

李男接受偵訊時，稱當時與A女一起躺在同一張床上靠得很近，後來2人抱在一起接吻，自然而然的發生關係，A女並沒有阻止他，李男否認行為違反A女意願；李男的律師也稱，過程中A女還自願變換性行為姿勢，倘若A女真的有反抗，理應身上會出現掐傷或瘀情的情況。

士林地院審理時，法官勘驗A女及其友人的證詞，認為前後證述始終如一，並無重大瑕疵，若非親身經歷，實在做不出詳盡且前後相符的指述，再加上A女友人的證述中，A女事後的情緒反應與一般性侵害者的情緒反應吻合等一切情狀，認定李男的確涉犯強制性交，酌情後判處有期徒刑3年4月。可上訴。