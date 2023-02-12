籃網在交易大限前的連續兩樁重磅交易，宣告球隊3年多來的建軍失敗，他們從2019年球季結束後向勇士換來杜蘭特（Kevin Durant），讓他養傷一整季再復出，組了杜蘭特想要的總教練和陣容，結果兩度衝擊季後賽失利。雖然在外界看來，籃網的失敗是顯而易見的，總管馬克斯（Sean Marks）談論起來還是相當苦澀。

馬克斯告訴美媒《The Athletic》說：「在一旁觀看很簡單，老實說我是從內部來看，然後承認這行不通，我們沒有發揮預期的全部潛力，但是當我回首做過的一切，我們確實盡力實現這支球隊的潛能來爭奪總冠軍，我們已經建立這支隊伍兩次。」馬克斯表示，現在後悔過去怎麼樣都沒用了，有些事就是無法被掌控的，他祝福杜蘭特能夠在太陽隊把握這次的爭冠機會。

隨著聯盟不斷擴張球員的權力，高層操盤的難度愈來愈大，杜蘭特甚至還要求過老闆開除馬克斯。整體而言籃網的操盤還不算差，組成了杜蘭特、厄文（Kyrie Irving）連線，且成功加入哈登（James Harden），但是疫苗問題導致球團與厄文矛盾叢生，哈登拒絕續約而離去，這並非籃網能掌控。最後籃網承認建軍失敗，送出杜蘭特換回4支未保護的首輪籤，也沒有賠太多，反而外界還認為是太陽隊吃虧了。