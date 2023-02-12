一名女網友表示，近日到百貨美食街用餐，不慎把店家的茶壺蓋子摔破，店員告知她須付2000元買下破損的茶壺，但她隔天上網查發現淘寶才賣450元、蝦皮購物也只賣850元，認為茶壺的價值根本不到2000元，將其PO上網抱怨，有眼尖網發現她摔破的茶壺是數百年英國茶公司的產品，打臉「淘寶很多都是假貨，正品跟仿品比，我也是笑笑的」。

原PO昨（11）日於《爆料公社》指出，9日晚上帶孩子到台灣燈會賞花燈，結束後到附近百貨公司美食街用餐，她們點了一壺花茶，離開時卻不慎把茶壺壺蓋打破，當下立刻告知店家，店員要求她付2000元買下破損的茶壺。

原PO表示，當時已接近百貨打烊時間，沒有遲疑就付了2000元，店員還送她們一塊蛋糕和馬卡龍。隔日她上網查茶壺市價，在淘寶發現一模一樣的450元、蝦皮購物也只賣850元，她不滿說「2000元都可以買4個全新茶壺，賠償金額差距過大，價差還貴好幾倍」。

原PO立刻打電話到店家表明願意賠償一個全新一樣的茶壺，把破損的茶壺歸還，但至今未得到店家回應，她氣得跳腳「弄壞東西誰都不願意，我們很願意賠償，如果今天發生車禍，拿到車損估價單，貴了市價好幾倍，大家也會賠嗎？不確定價值的東西，不能上網找資料？不能跟店家溝通？」

貼文曝光，不少眼尖網發現原PO摔破的茶壺是唐寧（TWININGS），紛紛留言「淘寶很多都是假貨」、「硬要拿正品跟仿品比，我也是笑笑的，這家是數百年的英國茶公司，不會是大陸仿貨吧」、「不要拿路邊攤的LV或香奈兒就想充當正牌」、「要比蝦皮是吧！有正版的價格，為什麼要查盜版的價格，店家算佛心了」。