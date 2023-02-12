來自土耳其的台灣藝人吳鳳，穿著印有土耳其國旗的上衣現身白沙屯媽祖繞境，展開為期9天8夜的進香活動，而他先是感謝老婆在家一打二照顧孩子讓他可以放心參加，並透露繞境期間台灣人的暖舉，讓他非常感動。

吳鳳11日在臉書上發文表示，一開始擔心老婆在家照顧兩個孩子會太辛苦，不過老婆卻鼓勵他去參加為土耳其祈福，於是他就穿上土耳其的衣服，並拿著國旗參加白沙屯媽祖進香活動，接著透露供天宮的人山人海相當壯觀，其中讓他最感動的是「看到我的每一位台灣人都說：天佑土耳其」。

而被這份溫暖與祈福圍繞的他，走進供天宮後感到相當平靜並向媽祖說道「今年二月初在我家鄉東南部發生很大的地震，上萬人走了，還有好幾萬個人受傷，無家可歸。我來找你為家鄉求平安，在土耳其還有很多人需要幫忙，希望大家平安的日子趕快回來！」

另外，吳鳳在臉書貼文留言區中特別張貼駐台土耳其辦事處的公告，感謝各方的聲音與指教，表示「所有擔心『已經付款』購買『全新』商品的朋友，請您安心」將會圓滿協助處理，而「這些物資將維持收件至2/13（一）17:00截止。自此期限後抵達的物資將不再進行收件。也請有計畫購買新品來援助本物資援助案的朋友，切勿再購買」最後感謝願意伸出援手的每個人與每份珍貴的心意。

事實上，自土耳其地震發生以來，吳鳳不斷在社群上更新土耳其動態，並發出許多募資相關資訊，10日他前往位於內湖區的捐物資活動時，發現倉庫已經台灣人的愛心物資堆滿，驚呼「沒想過一天內湧入好幾噸物資！連土耳其代表也很吃驚！」非常感謝台灣人的善心。