高雄40歲陳姓男子10日上午邊騎車邊抽菸，遭到鳳山分局員警攔查，員警因為一度聞到陳男散發的酒味，於是實施酒測，酒測值為0.18，陳男起初看到自己有酒精反應還不可置信的說「我真的沒喝」，還告知員警「吃檳榔有差」，但員警深知陳男在狡辯，於是再度對陳男實施酒測，結果還是一樣。警方依規定將陳男的機車扣下，並開單告發。

陳男騎車時一路狂飆，鑽車縫也毫不考慮，加上右手催油門，左手老練地拿著菸在抽，讓員警上前攔查陳男。

員警將陳男攔下後，打趣的問陳男「趕時間齁？我看你鑽車縫都一拜一拜（剛剛好），嚇死人！」，隨後要求陳男配合盤查身分，並拉下口罩確認照片。

沒想到陳男一拉下口罩，散發的酒味就被員警聞到，於是員警詢問陳男有沒有飲酒，陳男則信誓旦旦地回答「工作沒在喝酒！」但員警使用酒精感知器測試時，機器卻老實的亮起了來，讓陳男當場傻眼。

警方再次詢問陳男今天或昨天有沒有喝酒，陳男依舊立場堅定地回答「沒有！」沒想到陳男這時卻語出驚人，表示「吃檳榔有差？」讓員警當場傻眼，但也只能讓陳男實施第2次酒精感知測驗。

第2次機器照樣不給面子的亮了起來，陳男此時仍極力反駁「我真的沒喝內」於是員警只好親身示範未飲酒的機器反應，陳男看到員警都親自「下海」示範了，也只好乖乖接受酒測。

陳男經酒測後，酒測值為0.18，雖未犯公共危險罪，但員警仍依違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，扣下陳男的機車與開單告發。

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