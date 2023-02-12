現年67歲的香港影帝周潤發，出道近50年形象正面，還是三屆金像獎和兩屆金馬獎影帝得主，淡出螢光幕後，他常被捕捉到打扮輕便、頭髮全白在路邊吃飯的狀態，作風相當親民；私底下的他也十分熱愛跑步、登山等戶外運動。今（12）日稍早周潤發便晨起參加10公里的馬拉松比賽，但沒想到發哥一現身立即成為大家爭相合照的對象，讓現場瞬間變成大型的追星粉絲會。

根據《香港01》的報導，周潤發在今日早晨參加本屆「渣打馬拉松比賽」，雖然他在2022年也曾參加過香港香港越野錦標賽，但今年卻是10公里的挑戰，而他最後也沒能在1小時內完成「大眾指標」，以1小時03分58秒的成績在2萬341名的選手中排名第3584名，不過這樣的成績仍是挑戰者中的前20%，證實發哥即使年過半百體力仍相當不錯。

但結束比賽後，像是半碼情侶檔，同時也是半馬男子組、女子組冠軍的黃啟樂、羅映潮便前來要求與周潤發合照，就連半碼女子組亞軍選手屈旨盈也來找發哥合影，現場民眾更是沒錯過這次的好機會，而親民的周潤發也一一完成，讓網友看到後忍不住大讚「發哥好親民」、「發哥身材保養得宜」、「發哥好厲害啊」、「發哥真的是完全沒架子」。

事實上，周潤發過去經常找來藝人好友們一同登山、跑步、旅行，但賽後他受訪時坦承，雖平常很長跑步但是沒有10公里這麼長，而當記者問到將來是否會挑戰半碼或全馬，發哥則幽默表示「再過幾年吧，等我大一點，現在我還小」讓眾人哈哈大笑。