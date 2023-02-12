2歲男娃想家，離校不忘關門，所幸龜山警查覺不尋常助返家。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

龜山區一名2歲廖姓男娃，昨日上幼兒園時，因想家竟自行打開校門離去並不忘隨手關上，簡直「神操作」，幼兒園還在校內苦尋，所幸巡邏員警眼尖發現廖童獨自走在車水馬龍的路上不尋常，上前關心得知廖童是剛從幼兒園自己跑出來準備步行回家，立刻通知家人及幼兒園師長，結束這場神娃返家記。

坪頂派出所所長孫維鴻、警員賴欣莉昨日11時許巡邏時，在新興街見2歲廖姓男童神態自如走在路上，因幼童獨自行走身邊並無大人陪同，下車察看並蹲下身軀細心詢問廖童，童言童語拼湊發現廖童竟是自己從幼兒園開門回家要找阿公阿嬤。

由於廖童剛出校門不久，離去前還不忘隨手將門關上，讓幼兒園老師以為廖童並未外出，還在校內苦苦尋找。

員警立即通知廖童家人及幼兒園，得知家屬平常在家就會教育廖童隨手關門的觀念及回家路線，廖童可能因剛上幼兒園幾天尚未習慣，才會想要自己走路回家。

幼兒園也表示學齡前孩童有這樣的行為真的很聰明，校方除了加強門禁管制外，也會移轉門鎖位置避免孩童碰觸，不讓相同情事再度發生。

坪頂派出所所長孫維鴻提醒，平時應教育家中年紀較小的孩童如遇走失可前往便利商店等公共場所求助，以免意外發生，也呼籲民眾如有發現疑似走失兒童，可撥打110通知警方，一同協助孩童返家。