中日兩國11日在北京召開中日節能環保綜合論壇，就環境和能源領域合作進行討論。而為了推進新一代能源氫和節能等去碳化領域的技術合作和人才培養，兩國企業和研究機構等現場簽署了17個項目的協議文件。

大陸《人民日報》12日報導，論壇以線上線下相結合方式在北京舉辦，中共中央政治局委員、國家發改委主任何立峰出席主論壇並發表主旨演講。

何立峰指出，舉辦本屆論壇是落實中方國家主席習近平和日本首相岸田文雄的曼谷會晤共識、加強中日綠色發展合作的重要舉措。中方將加快發展方式綠色轉型，深入推進環境汙染防治，全面加強資源節約，積極穩妥推進碳達峰碳中和，協同推進降碳、減汙、擴綠、增長，推進生態優先、節約集約、綠色低碳發展。中方願與日方一道，繼續深化綠色低碳產業合作、技術合作、政策對話和人文交流，推動兩國綠色發展合作不斷邁上新台階。

日本共同社報導，出席主論壇的日本經濟產業大臣西村康稔致詞稱，「日中兩國的合作，也將對整個世界（實現溫室氣體淨零排放）的碳中和做出巨大貢獻」。何立峰還表示，希望擴大人員往來，建立互補關係。

論壇由中方國家發改委、商務部與日本經濟產業省、日中經濟協會共同舉辦，包括主論壇和能效提高、汽車電動化智能化、氫能、中日長期貿易4個分論壇。來自中日兩國政府、企業、機構的代表進行了交流。